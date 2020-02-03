Кремль назвал беспочвенными опасения Турции из-за крымских татар

Москва, 3 февраля. Опасения Турции из-за положения крымских татар беспочвенны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией. Он уточнил, что Турция продолжит отстаивать «территориальную целостность Украины» и следить за положением крымских татар, которое «вызывает обеспокоенность».

Песков, комментируя высказывание Эрдогана, подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин неоднократно объяснял коллеге реальное положение дел.

«Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть все, что называется, из первоисточника», — подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году демократическим путем в результате народного референдума, который провели в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство крымчан высказались за становление Крыма российским регионом. Однако Киев по прошествии пяти лет все так же безосновательно считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и продолжает нападки на Москву.

Ранее лидер организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», признанной экстремистской и запрещенной в России, Рефат Чубаров объявил о вторжении в Крым, которое планирует на 2 мая. Политолог Владислав Ганжара заверил, что правоохранители РФ не допустят провокаций на границе.

1 Организация запрещена на территории РФ.