Песков заявил, что рабочая группа изучит предложение патриарха Кирилла по конституции

Москва, 3 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рабочая группа, которая готовит поправки в конституцию, изучит предложение патриарха Кирилла об упоминании бога в основном законе страны.

«Функция комиссии — воспринимать озвученные предложения и выносить консолидированное мнение относительно уместности или не уместности», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, что ранее глава Русской православной церкви предложил добавить в конституцию преамбулу с упоминанием бога. Он отметил, что большинство россиян являются верующими людьми вне зависимости от религии, которой они придерживаются.

Патриарх Кирилл также добавил, что упоминание высших сил уже есть в российском гимне — «Хранимая богом родная земля». Предстоятель РПЦ призвал представителей остальных конфессий поддержать его инициативу.

Напомним, что в январе президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором инициировал ряд социальных и административных реформ, которые требуют внесения поправок в Конституцию РФ. Для обсуждения и подготовки поправок была создана специальная рабочая группа. Предполагается, что подготовленные ею предложения сперва будут вынесены на утверждение в парламент, а затем — на всероссийское голосование. И только после этого поправки подпишет президент.

Члены рабочей группы получили уже около 100 поправок. Законопроект о поправке к конституции был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Второе чтение должно состояться 11 февраля.