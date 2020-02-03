Песков рассказал, как идет работа над поправками в конституцию

Москва, 3 февраля. Работа по доработке законопроекта о поправках в Конституцию РФ идет и не откладывается в долгий ящик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Был дан старт, ведется редакционная работа…Требуется время. Четких дедлайнов нет. Комиссия оперативно все это проработает», — подчеркнул представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, есть ли какие-то дедлайны по этой работе, Песков посоветовал обращаться в комиссию.

«По поводу дедлайнов в комиссию нужно обращаться, работа ведется в комиссии», — добавил он.

Напомним, 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении президентский законопроект о поправках к конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Ко второму чтению документ готовят члены специальной комиссии.