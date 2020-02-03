Профессор МГУ Синельников объяснил, почему россияне поддержали поправки в конституцию

Профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников уверен, что Конституция РФ становится более социально ориентированной.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому около 80% жителей Российской Федерации назвали важными и поддерживают поправки в основной закон, предложенные президентом Владимиром Путиным.

Естественно, наибольшее одобрение россиян получили нововведения социального характера. Так, 91% граждан заявил о положительном отношении к предложению закрепить в конституции обязательную регулярную индексацию пенсий и других социальных выплат. Инициативу же зафиксировать минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума положительно оценили 90% жителей страны.

Следующим по уровню поддержки граждан России оказалось предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет (87% респондентов). Идею наделить Конституционный суд России функцией проверки законопроектов по запросу главы государства одобрил 81% жителей РФ. Еще 68% поддержали инициативу запретить иностранное гражданство и вид на жительство в других странах для губернаторов, судей, парламентариев, членов правительства, муниципальных и государственных служащих.

Комментируя данные опроса, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «россиян больше волнует то, что непосредственно касается их жизни».

«Вот индексация пенсий на фоне роста цен представляется огромному количеству людей чрезвычайно желательной и, более того, совершенно необходимой мерой. И они, конечно же, выступают за эту поправку обеими руками. Что же касается ценза оседлости, тут даже комментировать нечего, совершенно понятно, что тут важен «стаж проживания в стране». Должно же быть понимание, что люди, которые очень долго жили за границей и потом вернулись, естественно, за время проживания за границей во многом оторвались от своей страны, и тут ценз оседлости более чем понятен. Иностранное гражданство и вид на жительство — ну, этот вопрос очень тесно связан с предыдущим. Причины те же самые», — утверждает эксперт.

Кроме того, 66% россиян положительно оценили право главы государства назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации. Возможное исключение из конституции слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента одобрили также 66% граждан России.

Возможность установить приоритет российской конституции над международными договорами положительно оценили 63% россиян. 62% одобрили расширение полномочий Совфеда, а 61% поддержали предложение дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

«В любом случае все это указывает на высокую степень доверия граждан президенту. Судя по тем поправкам, которые вводятся, речь идет о вопросах, которые касаются людей непосредственно, особенно первый пункт. Понятное дело, что они считают важным закрепить такие изменения в законодательство самого высокого уровня в стране, в конституцию, на которой уже должны основываться законы. То есть основной закон становится более социально ориентированным. Когда Конституция РФ принималась в 1993 году, ситуация была совершенно другой — тогда очень многие верили в рыночную экономику, в то, что частная собственность и свободный рынок все эти вопросы отрегулируют. А вопрос о защите граждан государством, в то время представлялся пережитком советской эпохи, но жизнь показала, что это не так. Жизнь показала, что очень многие граждане нуждаются в защите их экономических прав со стороны государства, но не меньше, чем в советское время», — заключил собеседник ФАН.

Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1,6 тысячи человек. Напомним, президент Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ во время послания к Федеральному Собранию 15 января. Проект закона о предлагаемых изменениях был внесен в нижнюю палату парламента 20 января, уже через три дня он был принят в первом чтении. Глава государства заявлял, что он может не подписать закон о поправках в конституцию, если граждане не поддержат их на общероссийском голосовании.