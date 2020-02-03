ФАН объявляет новый этап большого конкурса «Хорошие новости России»

К участию в большом конкурсе «Хорошие новости России», организованном Федеральным агентством новостей среди региональных журналистов и блогеров, принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в российских СМИ или соцсетях в период с 1 января по 7 июня 2020 года.

Целью конкурса «Хорошие новости России», итоги которого ФАН будет подводить уже в третий раз, является поддержка журналистов и блогеров из регионов РФ, продвигающих конструктивную повестку и позитивные новости о нашей стране. Традиционно большой конкурс проходит в несколько этапов.

В период с 3 февраля до 23 часов 59 минут 7 июня на почту goodrussia@riafan.ru принимаются заявки от потенциальных участников, являющихся гражданами РФ, с заверенными копиями их материалов либо ссылками на публикации и эфиры, если они доступны в сети Интернет. Работы участников конкурса должны отвечать следующим критериям: это должны быть эксклюзивные авторские материалы, освещающие позитивные события страны или региона и формирующие в общественном сознании конструктивные установки и чувство гордости за Россию. При этом подача материала должна быть профессиональной, аргументированной, полностью раскрывающей глубину темы.

Параллельно с приемом заявок конкурсная комиссия в составе профессиональных журналистов, политиков и общественных деятелей будет формировать из поступающих материалов лонг-листы претендентов на победу в конкурсе в каждой из номинаций. Их, напомним, пять: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». От одного автора на конкурс принимается одна работа (это может быть статья, серия публикаций, сюжет, цикл программ) в одну из рубрик.

С 8-го по 14 июня 2020 года экспертное жюри сформирует шорт-листы номинантов на победу в каждой из пяти номинаций. С 15 июня до 23 часов 59 минут 28 июня на сайте Федерального агентства новостей будет проходить публичное онлайн-голосование за победителей большого конкурса «Хорошие новости России». При этом все финалисты конкурса обязуются размещать информацию и ссылку на онлайн-голосование на своих интернет-ресурсах.

Итоги большого конкурса «Хорошие новости России» будут объявлены 29 июня 2020 года. Дипломы победителей конкурса «Хорошие новости России» и денежные призы в размере ста тысяч рублей получат авторы материалов, набравших наибольшее количество читательских голосов в каждой рубрике. Кроме того, конкурсная комиссия присудит специальный приз жюри. Его обладатель также получит сто тысяч рублей.

Более подробную информацию об участии в конкурсе можно уточнить по телефону 8 (981) 722-50-09 или по почте goodrussia@riafan.ru. С Положением о конкурсе «Хорошие новости России» и заявкой можно ознакомиться здесь.

Желаем удачи всем участникам!