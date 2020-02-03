В ДНР назвали главный итог визита Помпео на Украину

Визит государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео показал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, кто на Украине хозяин. Более того, Киев должен ударить по конкуренту Дональда Трампа на выборах Джо Байдену. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Визит Помпео

Помпео посетил Украину в пятницу, 31 января. В программе визита американского политика значились переговоры с Владимиром Зеленским, встречи с руководителем украинского министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. Особое внимание уделялось встрече с главой новой церкви Украины Епифанием Думенко.

Перед встречей Владимир Зеленский заявил, что запущенная процедура импичмента президента Соединенных Штатов не только не испортила «теплые отношения двух стран», но и «улучшила» их. При этом украинский лидер призвал бизнес Соединенных Штатов инвестировать в инфраструктуру Украины и заняться разработкой черноморского шельфа.

Примерный вассал

Как отметил депутат Нарсовета ДНР Владимир Медведев, Помпео показал Зеленскому, кто на Украине хозяин. Главным итогом визита госсекретаря на Украину, по мнению политика, является то, что глава Госдепа продемонстрировал Зеленскому, кого надо слушаться, что и как надо делать для улучшения отношений между Киевом и Вашингтоном.

«В ходе пресс-конференции президент Украины, как примерный вассал, обозначил три просьбы к представителю госдепа США: назначить чиновника, который бы занимался вопросами Украины, как это делал Курт Волкер, снять 25% пошлины на импорт стали. Кроме того, Зеленский пригласил американский бизнес активнее участвовать в украинских проектах строительства на Украине мостов, дорог, добычи нефти и газа, включая разработку Черноморского шельфа. Отвечая на вопросы прессы, Зеленский неуклюже ушел от связи импичмента Трампа с украинской темой и сказал, что он готов к встрече с президентом США», — пояснил Владимир Медведев.

Депутат НС ДНР заметил, что Майкл Помпео в духе американской дипломатии заявил, что никаких условий для встречи двух президентов не выдвигалось. Медведев напомнил, что американский политик указал на тот факт, что улучшение отношений с США находится в прямой зависимости от интенсификации борьбы с коррупцией на Украине.

«Фамилии Байденов не упоминались, но посыл Зеленскому был вполне прозрачный — с какой коррупцией на Украине нужно бороться в преддверии президентских выборов с США. Наученный горьким опытом [бывшего президента Украины] Петра Порошенко, который поддержал демократов, Зеленский пытается заручится поддержкой и республиканской, и демократической партии США. Но похоже, что у президента Украины не будет особого выбора и с коррупционерами Байденами его заставят бороться так или иначе», — заключил Владимир Медведев.

Ранее Белый дом опубликовал распечатку телефонного разговора Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Именно эта телефонная беседа и послужила поводом для начала процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.