Путин в понедельник примет министра сельского хозяйства Патрушева

Москва, 3 февраля. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет главу Министерства сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Об этом заявил на брифинге журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, глава государства начинает рабочую неделю в российской столице.

«Сегодня день непубличный. Из публичного только встреча с Патрушевым, министром сельского хозяйства. Президент регулярно обновляет свой массив информации по сельскому хозяйству, поэтому регулярно встречается с министром», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, в понедельник также запланированы несколько встреч в закрытом режиме.