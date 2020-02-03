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Путин в понедельник примет министра сельского хозяйства Патрушева

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Путин в понедельник примет министра сельского хозяйства Патрушева

Москва, 3 февраля. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет главу Министерства сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева. Об этом заявил на брифинге журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пескова, глава государства начинает рабочую неделю в российской столице.

«Сегодня день непубличный. Из публичного только встреча с Патрушевым, министром сельского хозяйства. Президент регулярно обновляет свой массив информации по сельскому хозяйству, поэтому регулярно встречается с министром», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, в понедельник также запланированы несколько встреч в закрытом режиме.

«Вечером мы не исключаем международный телефонный разговор, вас проинформируем. Но это уже где-то после 20.00», — сообщил Песков.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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