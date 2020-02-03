Канадские инструкторы учат Украину «наводить порядок» в Донбассе

Киев, 3 февраля. Канадские инструкторы проводят занятия с Нацгвардию Украины по разминированию территории Донбасса. Об этом в понедельник заявило министерство внутренних дел Украины.

«Гвардейцы готовятся к тому прекрасному дню, когда надо будет наводить порядок на освобожденной от оккупантов территории. А именно — разминировать родную землю. В течение недели в Киевской области канадские инструкторы учили противодействовать минной угрозе», — сообщает ведомство Арсена Авакова.

На учениях нацгвардейцы высаживались с военного транспорта, а затем прочесывали территорию в поисках взрывных устройств. Они также отрабатывали оказание медицинской помощи в случае срабатывания мины.

Отметим, что украинская армия не прекращает обстрелы неподконтрольных территорий, несмотря на постоянные договоренности о прекращении огня. 3 февраля при обстреле территории Луганской Народной Республики один из бойцов ЛНР получил ранения.

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. Однако за пять лет украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.

Украинская сторона также продолжает игнорировать «формулу Штайнмайера» — договор, который является упрощенным вариантом «Минска-2». Он предлагает предоставление Донбассу особого статуса и разведение войск по всей линии соприкосновения.