Психолог, физик и биолог стали лауреатами премии президента РФ для молодых ученых

Москва, 3 февраля. Премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год получили психолог, физик и биолог. Указ об их награждении уже подписан главой государства Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно тексту документа, премию за свое за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста получил Александр Веракса, доктор психологических наук, заведующему кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ.

Еще одним лауреатом стал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИТМО Сергей Макаров. Специалист разработал новую платформу для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники.

Третьим ученым, получившим президентскую премию, стала Марина Ширманова, кандидат биологических наук, заместитель директора по науке Приволжского исследовательского медицинского университета. Высокую награду ей вручили за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo.

Напомним, премия, присуждаемая молодым ученым, вручается ежегодно, начиная с 2008 года. Лауреаты награждаются за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности РФ.