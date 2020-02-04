Сирийская армия отбила у боевиков ряд деревень на востоке Идлиба

Дамаск, 4 февраля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают наступление в восточной сельской местности Идлиба, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

За последние несколько дней военным удалось освободить деревни Луф и Камхана, расположенные на оси Хан-ас-Сабиль к востоку от города Серакиб. Террористы запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1 были вынуждены оставить регион, понеся большие потери в составе и оружии.

Кроме того, армейские подразделения провели интенсивные артиллерийские обстрелы по местам и укреплениям террористических организаций к северо-востоку от Хан-ас-Сабиля, вынудив боевиков в панике бежать из региона. Тем не менее некоторые не стали сдаваться без боя. После ожесточенных столкновений САА зачистила от террористов поселения Инкерати, Кафр-Батих и Кафр-Дадах.

Напомним, что в данный момент сирийская правительственная армия продолжает масштабную операцию в провинции Идлиб, большая часть которой находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Дамаск был вынужден прервать установленный режим прекращения огня в связи с большим количеством провокаций со стороны боевиков, которые постоянно атаковали позиции сирийской армии и жилые кварталы.

Совсем недавно САА удалось отбить у джихадистов стратегически важный город Маарет-ан-Нуман, который долгое время был главным укреплением террористических групп в регионе. Это произошло впервые с 2012 года.

В данный момент инженерные подразделения сирийской армии проводят разминирование Маарерт-ан-Нумана и его окрестностей. В деревне Мар-Шамша, находящейся неподалеку от освобожденного недавно лагеря Вади-эль-Дейф, военные наткнулись на большой туннель. Он был спрятан прямо под мечетью. По всей видимости, боевики использовали его, чтобы прятаться от ударов армии. Кроме того, в нем прятали документы и ценные вещи.

1 Организация запрещена на территории РФ.