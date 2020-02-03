Москва, 3 февраля. Актер и блогер Станислав Садальский добавил интриги в новость об очередном проекте Первого канала, который будет вести телеведущая Ксения Собчак.

Садалький рассказал, почему Первый канал позвал на работу Собчак. По словам актера, руководство телеканала планирует повысить рейтинги с помощью неоднозначных историй из детства Собчак, например, истории о том, как мать Людмила Нарусова учила ее слову «жопа». Актер подчеркнул, что руководство Первого канала надеется «перебить по рейтингам» шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», выходящее на телеканале «Россия-1».

Блогер рассказал историю из детства Собчак. Девочка воспитывалась в культурной семье, впервые услышала нелитературное слово «жопа» в детском саду, где детям велели садиться на горшки именно тем самым местом.

Маленькая Ксюша не поняла указаний, поэтому родителям пришлось дома объяснить дочери значение этого слова. По данным издания «Царьград», Садальский опубликовал фото, на котором запечатлена юная Ксюша, беседующая со своей мамой, Людмилой Нарусовой, очевидно, на серьезные темы.

Напомним, Первый канал анонсировал на своем официальном сайте новое шоу с телеведущей и светской львицей Ксенией Собчак. Отмечается, что название шоу будет звучать как «Я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу». При этом точная дата выхода передачи неизвестна.

В анонсе шоу говорится, что оно появится на экранах «скоро». В рекламном клипе снялась Ксения Собчак. На видео она нежится в пенной ванне и разговаривает по телефону с неким Андреем. Как уточнила светская львица в своем блоге, проморолик программы выпустил ее муж — театральный режиссер и поэт Константин Богомолов.