Зараженных коронавирусом иностранцев депортируют из России. События дня. ФАН-ТВ

Обстрел в Сирии Четверо турецких военных погибли при обстреле Идлиба. Еще девять человек получили ранения. Солдаты попали под огонь сирийской правительственной армии. Как отметили в Минобороны, все произошло из-за того, что Анкара не сообщила о своих передвижениях. Не предупреждена была и Москва. Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в ответ Анкара нанесла удары по военным республики. Но Министерство обороны России эту информацию опровергает. В ведомстве отмечают, что турецкие самолеты даже не пересекали границу с Сирией.

Борьба с коронавирусом Коронавирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит депортировать зараженных иностранцев из России, а также вводить специальные ограничительные меры. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По словам главы кабмина, ситуация под контролем. В России подписан план по борьбе с распространением инфекции. Уже ограничено авиа, ж/д и автосообщение с Китаем. Россиян, которые находятся в КНР, начали эвакуировать самолетами Воздушно-космических сил страны. А что касается поддержки, то Россия готова отправить в соседнюю республику гуманитарную помощь.

Отставка главы Керчи Глава Горсовета Керчи Майя Хужина отправлена в отставку. Такое решение местные депутаты приняли на внеочередной сессии. Также они проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной. Скандал в Керчи произошел на прошлой неделе. Несколько сотрудниц горсовета сомнительно поздравили блокадниц и выложили фото. Пользователи соцсетей возмутились, что чиновницы пришли к пенсионерам в дорогих шубах, а подарили им всего лишь пироги. Такие презенты многие комментаторы назвали подачкой. После критики Майя Хужина решила покинуть свой пост, но позже отозвала заявление и вновь написала.