Витязева призвала обучать детей в России информационной гигиене

Москва, 3 февраля. Обучение детей информационной гигиене должно проводиться наряду с изучением правил дорожного движения, чтобы обезопасить несовершеннолетних от лжи в Сети. Об этом заявила Юлия Витязева, участница расширенного заседания рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Интернета, развитию и обеспечению безопасности Сети.

Витязева обратила внимание, что информационная паника, вызванная фейками о коронавирусе, далеко не единственная за последнее время. По ее словам, еще после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» появилось множество вбросов, в том числе из-за рубежа, например, из Украины.

«Общество ничему не научилось – очередная волна паники. Свои цели преследуют политики, СМИ. Как с этим бороться?» — задалась Витязева вопросом.

Она отметила, что провокаторы плодят фейки и в пабликах в социальных сетях, целевой аудиторией которых является молодежь. Витязева констатировала, что далеко не каждый родитель имеет возможность обучать детей информационной гигиене.

«Но это нужно делать наряду с ПДД. Чтобы дети понимали, где правда, где ложь, где их пытаются использовать. Иначе мы не выиграем инфовойну, при этом потеряем доверчивое подрастающее поколение», — заключила Витязева.

Как сообщал ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти 90% подростков пользуются социальными сетями каждый день или практически ежедневно. Генпрокуратура РФ уточняла, что молодежь в Сети активно заманивают криминальные группировки.