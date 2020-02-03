Прибывших из Китая четырех человек госпитализировали в Томске

Томск, 3 февраля. Четыре человека, недавно приехавшие из Китая, госпитализированы в Томске с признаками ОРВИ, сообщил представитель управления Роспотребнадзора по Томской области.

В больницу доставили трех студентов, которые являются гражданами Китая, и женщину, указал представитель ведомства. По его словам, они в течение последних двух недель вернулись из КНР.

«Все они госпитализированы с признаками ОРВИ», — приводит РИА Новости слова представителя томского Роспотребнадзора.

В конце прошлого года в китайском городе Ухань были зафиксированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, напомнил «ФедералПресс». Постепенно инфекция распространилась за пределами Китая, заболевшие есть, в частности, в России, США, Финляндии, Швеции.

По последним данным, число заболевших в Китае превысило 17 тысяч человек. Скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели в других странах, из них один человек умер.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил телеканал «360».

Для противодействия распространению инфекции правительство РФ приняло решение приостановить движение поездов с сообщением Россия — Китай за исключением составов, следующих из Москвы в Пекин. Также российская сторона ограничила авиасообщение с КНР с 1 февраля.