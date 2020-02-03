Малькевич призвал использовать мировой опыт для борьбы с интернет-травлей

Москва, 3 февраля. Многие россияне сталкиваются с интернет-травлей, бороться с которой необходимо законами. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) в качестве примера кибербуллинга привел декабрьский инцидент с главным редактором RT Маргаритой Симоньян. Тогда журналистка получила сообщение, в котором ей и ее детям пожелали «чудовищной, насильственной смерти».

Малькевич отметил, что получают такие угрозы не только публичные люди. При этом в России нет как такового закона, помогающего обезопасить себя от такого давления.

«Нет никаких законов. Нам говорят: «Убьют, приходите». Я тоже получал угрозы, что я могу сделать? Это речь не уже даже не о буллинге, а об угрозе убийства», — подчеркнул он.

Глава комиссии ОП РФ обратил внимание, что угрозы получают и несовершеннолетние пользователи Сети. Он призвал использовать мировой опыт для борьбы с травлей в Интернете.

«Есть мировой опыт. Надо подумать, как реализовать его в России», — заключил Малькевич.

Напомним, в понедельник в ОП РФ проходит расширенное заседание рабочей группы по защите прав пользователей Интернета, развитию и обеспечению безопасности Сети. Многие участники встречи поддержали призыв Малькевича и отметили необходимость массовой работы по противодействию кибербуллингу, в том числе о выделении отдельной статьи уголовного права в отношении Интернета.