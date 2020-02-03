Шарий надеется, что Brexit поможет Британии предотвратить терроризм

Киев, 3 февраля. Украинский блогер Анатолий Шарий выразил надежду на прекращение терактов в Британии после выхода страны из Европейского союза (ЕС). Об этом журналист написал в своем Twitter-аккаунте.

«Загорелый Абдулла, напавший с ножом на людей в Британии и застреленный полицией, неделю назад вышел из тюрьмы. Он отсидел за терроризм. Полтора годика», — написал Шарий.

Он выразил надежду на то, что после Brexit «этот адский абсурд прекратится», пишет SM-News.

В воскресенье в британской столице произошел очередной теракт. Мужчина напал с ножом на людей в районе Стретем на юге Лондона. Нападавшим оказался 20-летний Судеш Аман, который вышел на свободу всего семь дней назад. Он отсидел в тюрьме половину своего срока за терроризм — 3 года и 4 месяца. Сотрудники лондонской полиции уничтожили вооруженного террориста.

Деталями происшествия в Лондоне поделился очевидец. По его словам, вооруженный мачете мужчина убегал от полиции. После этого, добавил свидетель, раздалось несколько выстрелов.

Напомним, Великобритания перестала быть частью Европейского союза 1 февраля в 23.00 по местному времени. Страна являлась частью ЕС в течение почти полувека.