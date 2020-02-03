Миро рассказала, почему Высоцкая боится старости

Москва, 3 февраля. Известная актриса Юлия Высоцкая, супруга режиссера Андрея Кончаловского, в своем YouTube-шоу призналась, что боится стареть. Свои переживания она объяснила «промытостью мозгов» современных людей, которым постоянно внушают, что они должны быть всегда молодыми и красивыми.

Известный блогер Лена Миро, которая уже не раз посвящала посты Высоцкой, и вы этот раз не смогла пройти мимо откровенного заявления. Она отметила, что, если бы актриса действительно была талантливой, то причин для страха не было бы. А так она вынуждена боятся старения, поскольку, кроме тела, у нее не останется ничего.

«Может быть вместе со старостью Юля боится утратить талант, с помощью которого она живет, как сырочек в масле? Так талант не уходит с годами, уходит сексуальная привлекательность. Юля Высоцкая боится старости. Как и любая другая курица. Утратила сексуальность — потеряла себя», — пишет Миро в «Живом журнале».

Она подчеркнула, что внимание мужчин — это странный способ повышения самооценки, ведь женщина — не просто сексуальный объект, а личность.

Отметим, что Высоцкая уже не первый раз попадает в поле зрения Лены Миро. Ранее блогер раскритиковала брак актрисы и Кончаловского, указав на большую разницу в возрасте. По ее словам, Высоцкая пытается убедить окружающих, что у них с мужем есть секс, тогда как интимная сторона семейной жизни ее супруга уже вряд ли заботит. 83-летнему Кончаловскому сейчас гораздо важнее иметь заботливого человека и интересного собеседника, чем страстного сексуального партнера.