Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Общество
  /  Обновлено: 

Новым главой Гидрометцентра стал Сергей Борщ

131
0 Оставить комментарий

Новым главой Гидрометцентра стал Сергей Борщ

Москва, 3 февраля. Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ. Экс-руководитель научно-исследовательского центра Роман Вильфанд станет научным руководителем учреждения.

«С сегодняшнего дня у нас Сергей Васильевич Борщ директор Гидрометцентра со всеми полномочиями», — заявили ТАСС сотрудники Гидрометцентра. 

Сам Вильфанд в свою очередь заявил, что считает Борща прекрасным специалистом.

«Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет», — цитирует его агентство «Интерфакс».

 

До сегодняшнего дня Борщ занимал пост заместителя директора учреждения. В общей сложности специалист проработал в Гидрометцентре 35 лет. 

В понедельник метеорологи сообщили, что уже на этой неделе в московский регион придет похолодание. Из-за очередного циклона на европейскую территорию России распространится холодный воздух. Похолодание пройдет на фоне ветреной погоды, будет сопровождаться снегом, хотя и небольшим. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров