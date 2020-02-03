Новым главой Гидрометцентра стал Сергей Борщ

Москва, 3 февраля. Новым директором Гидрометцентра России назначен Сергей Борщ. Экс-руководитель научно-исследовательского центра Роман Вильфанд станет научным руководителем учреждения.

«С сегодняшнего дня у нас Сергей Васильевич Борщ директор Гидрометцентра со всеми полномочиями», — заявили ТАСС сотрудники Гидрометцентра.

Сам Вильфанд в свою очередь заявил, что считает Борща прекрасным специалистом.

«Лучшего гидролога-прогнозиста в России нет», — цитирует его агентство «Интерфакс».

До сегодняшнего дня Борщ занимал пост заместителя директора учреждения. В общей сложности специалист проработал в Гидрометцентре 35 лет.

В понедельник метеорологи сообщили, что уже на этой неделе в московский регион придет похолодание. Из-за очередного циклона на европейскую территорию России распространится холодный воздух. Похолодание пройдет на фоне ветреной погоды, будет сопровождаться снегом, хотя и небольшим. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.