Новые требования ФАС к американским разработчикам защитят личные данные россиян

Москва, 3 февраля. Инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС), связанная с обеспечением полного удаления с устройств продукции американских разработчиков операционных систем Apple, Google и Microsoft, улучшит контроль данных в российском интернет-пространстве и в целом обезопасит Сеть. Такое мнение выразил генеральный директор службы общей информационной безопасности Анатолий Голод.

Специалист уверен, что прежде всего эта мера повысит безопасность российских интернет-пользователей, поскольку будет способствовать тому, чтобы их данные, которые накапливаются в приложениях, не попадали за пределы страны.

«Информация, которая собирается в интернете и через приложения, контролируется компаниями и легко может копироваться. Такая инициатива поспособствует улучшению контроля данных внутри России», — пояснил Голод в комментарии «ПолитЭксперту».

Он также предполагает, что это позволит создать дополнительные мощности Сети в России и обеспечит возможность лучшего контроля потока данных.

Ранее ФАС предложила обязывать известных разработчиков из США — Apple, Google и Microsoft — не только устанавливать на свои устройства российские приложения, но и обеспечивать полную удаляемость их собственных программ, если это не препятствует нормальной работе гаджета, сообщает URA.RU.

До этого в антимонопольной службе определили примерный перечень отечественных программ, обязательных для предустановки на реализуемые на территории РФ гаджеты и телевизоры с функцией Smart TV.

Многие эксперты высказались в пользу того, что Россия должна обеспечить внутреннюю безопасность в киберсреде и исключить любую возможность использования глобальной Сети против собственных интересов. Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил о том, что для этого необходимо уйти от использования зарубежных ресурсов.