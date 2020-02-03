Сенатор Морозов назвал «маниловщиной» попытку Польши занять место Лондона в Евросоюзе

Старая Европа не позволит Польше излишне «надувать щеки» в силу экономических и военно-стратегических причин. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Занять место Лондона

Польша может занять в Европейском союзе место Великобритании. С таким заявлением выступил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Великобритания 31 января официально покинула Европейский союз, завершив процесс, который длился 3,5 года. После Brexit начался переходный период, он продлится до конца 2020 года. За это время Лондон должен договориться с Евросоюзом, а также другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

«Союз будет меньше с точки зрения численности населения, экономического потенциала, военной силы и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании», — сказал Чапутович.

По его словам, начавшийся в понедельник, 3 февраля, визит президента Франции Эммануэля Макрона в Варшаву «символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании».

«Я думаю, что роль Польши в Союзе будет расти, хотя это уже не будет тот же Союз», — заключил Яцек Чапутович.

Мечты про хрустальный мост

Как отметил Олег Морозов, комментируя предложение Варшавы, внутри Европейского союза Польша будет выполнять роль рупора Соединенных Штатов.

«В этом смысле поляки, вполне возможно, правильно рассчитывают свое место. Учитывая, что Великобритании теперь нет Европейском союзе, теперь кто-то должен выполнять роль откровенно проамериканского сателлита. И Польша готова эту роль выполнить. Но если Польша имеет в виду, что она берет роль Британии с точки зрения возможности влиять на Евросоюз, экономический потенциал, то это такая маниловщина в исполнении польских политиков. Мечты про хрустальный мост», — считает Олег Морозов.

По мнению сенатора, старая Европа не позволит Польше излишне «надувать щеки» в силу экономических и военно-стратегических причин. За военный потенциал Евросоюза отвечает Франция, за политическую и экономическую мощь — Германия.

«У немцев свои давние истории с поляками, как и наоборот. Не думаю, что немцы с восторгом примут новую серьезную роль современной Польши в Европе», — добавил Олег Морозов.

Сенатор согласился с тем, что Европейский союз пребывает в кризисе. И британский процесс здесь не главный фактор.