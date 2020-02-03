Шейк появилась на вручении премии BAFTA в платье-купальнике

Москва, 3 февраля. Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер посетили церемонию вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.

Ирина Шейк предстала перед гостями премии в платье-купальнике, состоящем из золотой сетки и нюдового боди. В нем она после окончания церемонии отправилась на вечеринку, устроенную Vogue And Tiffany & Co, где, как пишут СМИ, провела время со своим другом Рикардо Тиши, актрисами Шарлиз Терон, Флоренс Пью и Дейзи Ридли.

Как пишет Teleprogramma.pro, бывший возлюбленный модели Брэдли Купер после церемонии BAFTA уехал на другую вечеринку. Журналисты пишут, что он провел вечер на мероприятии Netflix с актрисой Лорой Дерн, актерами Робертом Де Ниро, Адамом Драйвером, коллегой Скарлетт Йоханссон и другими звездами.

Напомним, история с Купером, Шейк и певицей Леди Гагой вызвала возмущение российских поклонников модели. После сообщения о том, что Гага переехала в дом к актеру, разъяренные защитники Шейк набросились на певицу в социальных сетях, называя ее в комментариях «разлучницей» и требуя возвращения Купера «в семью».

Количество комментариев в Instagram Леди Гаги превысило 600 тысяч, флешмоб даже получил название — «Ледигагагейт». Направление дискуссии постепенно отошло от первоначальной темы — пользователи начали делиться рецептами блюд, раздавать советы и предлагать различные услуги. Как сообщало Федеральное агентство новостей, депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин даже ответил на жалобу избирателей под постом Леди Гаги.