Клинцевич назвал действия Эстонии против России «стрельбой по конечностям»

Москва, 3 февраля. Заявления Таллина о Тартуском мире является продолжением информационной войны и русофобской позиции, навязываемой Эстонии партнерами из США. Об этом заявил в понедельник журналистам член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич.

«Подобные заявления не имеют здравого смысла и видятся мне как контрпродуктивный подход в вопросах взаимоотношения двух стран», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор поддержал в этом вопросе официального представителя МИД РФ Марию Захарову, подчеркнув, что последствия кризиса, назревающего в Эстонии, невозможно спрогнозировать. Кроме того, он назвал действия эстонских властей в последние годы «стрельбой по конечностям» и заявил, что слова Захаровой о Тартуском мире «жестоки, но справедливы», пишет «Инфореактор».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мир, подписанный в 1920 году, «был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства». Лидер прибалтийской республики указала на то, что соглашение продолжает действовать и доказывает, что Таллин якобы вынужденно присоединился к Советскому Союзу. В России выразили уверенность, что Тартуский мир дает возможность для территориальных претензий к Москве со стороны Таллина, и именно по этой причине не утверждает новый документ о государственной границе между Эстонией и Россией.