Вирусолог Зуев объяснил, почему не нужно депортировать иностранцев с коронавирусом

Вирусолог Виктор Зуев сообщил, что медико-санитарные службы РФ способны справиться с любой эпидемией.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что обстановка с распространением китайского коронавируса на территории России находится под контролем.

«Чтобы не допустить распространения инфекции в нашей стране, приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем», — сообщил премьер.

Мишустин также напомнил, что подписал нацплан по предупреждению завоза и распространения инфекции на территории страны. Дело в том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию с распространением 2019-nCoV чрезвычайной, а саму инфекцию добавила в перечень особо опасных заболеваний.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры. В том числе это изоляция и карантин», — прокомментировал премьер.

Однако с Мишустиным не согласился доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Я считаю, что тех, кто заболел надо лечить, а не депортировать. Дело в том, что депортация больного человека чревата разносом инфекции. Потому что его нужно извлечь из больницы, его нужно перевезти на вокзал, воздушный или железнодорожный, не важно. Его нужно сопровождать, и как раз в такие моменты значительно возрастает риск заражения. Так что я удивлен такому предложению», — говорит собеседник Федерального агентства новостей.

В соответствии со статьей 25.10 федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», решение о нежелательности пребывания в РФ может быть принято в отношении иностранного гражданина, нахождение которого создает реальную угрозу здоровью населения. К слову, такое решение может быть отменено, если иностранец отказался лечиться в России и сам покинул страну, либо благополучно вылечился.

«Больных нужно просто лечить. Как будто мы лечить не умеем. Вот уже два человека поправляются, которые у нас были выявлены. Китайские граждане, мы же их не выкинули за кордон, они сейчас поправляются, что только делает честь нашей стране. У нас очень хорошие медико-санитарные службы, очень хорошие. Я всегда, не стесняясь, говорю, что они даже — лучшие в мире, поэтому нам бояться нечего», — заключил Зуев.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По состоянию на 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в Китайской Народной Республике зафиксировано 17 205 подтвержденных случаев заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить.