Турция убивает сирийцев, чтобы помешать разгрому террористов в Идлибе

Турция атаковала армию Сирии в ходе операции в поддержку террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкой «умеренной оппозиции». Президент Эрдоган объявил ракетный удар ответом на обстрел со стороны САА в Идлибе. Об обстоятельствах новой эскалации в Идлибе читайте в материале Федерального агентства новостей.

Турция атакует сирийских военных

Согласно версии, которую озвучил Реджеп Тайип Эрдоган, сирийская артиллерия обстреляла турецкий наблюдательный пункт близ населенного пункта Тарнаба, расположенного к западу от города Серакиб. Турецкие войска создали четвертый наблюдательный пункт вчера, со всех сторон окружив ключевой город на трассе М5 турецкими флагами. Это произошло на фоне быстрого продвижения передовых частей САА – правительственные силы заняли населенный пункт Джубас и продвигались в направлении автодороги М4, которая ведет в Серакиб с запада.

الجيش التركي ينشئ نقطة مراقبة جديدة على الطريق الدولي M4 طريق (حلب اللاذقية) قرب قرية الترنبة وبمحيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.#سوريا #ادلب pic.twitter.com/Bc9GBWiani — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) February 2, 2020

Турецкие войска немедленно начали наносить удары по САА по всей зоне деэскалации. Под ударом оказались не только сирийцы, ведущие наступление на Серакиб, но и глубоко в тылу: турки нанесли ракетные удары с территории наблюдательных пунктов в Шер-Магаре, Муреке, Сурмане и Телль-Тукане.

#متداول

الجيش التركي المتمركز في إدلب يقصف مواقع قوات الأسد بعشرات الصواريخ، رداً على تعرض إحدى نقاطه للاستهداف pic.twitter.com/eAu7csUOSg — شبكة نداء سوريا (@NeSyria) February 3, 2020

Тем временем Турция продолжает наращивать подкрепления на территории Идлиба – конвои, везущие оружие и технику для бандформирований, идут через пропускной пункт в Кафр-Лусине.

#Syria #Idlib

5th #Turkish convoy entered Idlib this evening.

Rising tension today as #Turkey targeted #SAA positions in Southern Idlib (Saraqib/Saraqeb) in response to a SAA attack pic.twitter.com/0iSJ9IaRUc — MrRevinsky (@Kyruer) February 2, 2020

Версия Эрдогана

Президент Турции заявил, что Турция нанесла 122 артиллерийских и 100 минометных ударов по 46 объектам правительственных сил, убив 30–35 сирийцев. Поступали также сообщения, что по позициям САА нанесли удары истребители F-16 ВВС Турции – однако Минобороны РФ опровергает эти сообщения, авиация в ударах по САА не участвовала. Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщили о шести погибших военных САА, однако официальный Дамаск это не подтверждает.

Турецкие средства РЭБ блокировали действия ВВС Сирии над Идлибом и Алеппо, в то время как в воздушном пространстве Сирии появились турецкие вертолеты – предположительно они забрали турецких военных, пострадавших под Тарнабой.

Эрдоган возложил всю ответственность за новую эскалацию в Идлибе на Дамаск. Он подчеркнул, что Турция не ведет боевых действий против российских сил, которые поддерживают наступление САА в Идлибе и Алеппо.

«Руководители МИД, Минобороны, разведки Турции находятся в контакте с российскими коллегами. Если мы не получим результата, то я сам скажу своему коллеге [т.е. Владимиру Путину] о серьезности ситуации, с которой мы столкнулись. До наших российских коллег был донесен сигнал: «не переходите нам дорогу», — заявил президент Турции.

Наблюдательные пункты — турецкая угроза

Вероятно, что САА наносила удары не по турецким войска, а по джихадистам «Хайят Тахрир аш-Шам» и протурецкой коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», которые постоянно присутствуют в зоне дислокации турецких войск.

Турецкие наблюдательные пункты на территории идлибской зоне деэскалации много раз становились опорными пунктами для боевиков. Так, в ходе летнего наступления САА и уничтожения боевиков в «латаминском котле» остатки бандформирований нашли укрытие «под крылышком» у турецких наблюдателей, блокированных в Муреке.

Turkish regime convoy comes to a halt after air strikes target its pathway towards Morek



Syrian Army now within 500 meters of the highway at #KhanSheikhoun axis. #GameOver pic.twitter.com/LMKIwtteCE — The'Nimr'Tiger (@Souria4Syrians) August 19, 2019

В июне 2019 года протурецкие террористы неоднократно обстреливали САА из окрестностей наблюдательного пункта в Шер-Магаре – боевики даже публиковали видеозаписи обстрелов, которые позволяли безошибочно определить точку выстрела. При этом ответные удары правительственных войск, которые пришлись по окрестностям наблюдательных пунктов, вызвали крайнее возмущение у Турции и порцию угроз со стороны Эрдогана.

В бой вступают российские дипломаты

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, агрессивные действия Турции – это попытка заставить Москву повлиять на Башара Асада. Эрдоган хотел бы взять Идлиб под свой контроль, но понимает, что открытая война с Сирией – не в его интересах, отметил эксперт в комментарии для Федерального агентства новостей.

«Территория Идлиба нужна Турции, чтобы захватить контроль над всем Ближним Востоком – это имперские амбиции Эрдогана, «Великая Турция от Черного моря до Урала», как раньше он говорил. Столкновение произошло из-за того, что обе стороны пытаются решить свои проблемы военным путем – не переговорами, не какими-либо совещательными действиями», — указал Матвийчук.

По мнению Анатолия Матвийчука, Эрдоган и Асад готовы к тому, чтобы Россия вновь вступила в дипломатический процесс и развела противоборствующие стороны «по углам ринга».

«Я думаю, что события будут развиваться следующим образом: поскольку Идлиб – территория Сирии, Дамаск имеет полное право защищаться от незаконной оккупации – тем более что Турция находится на территории Сирии незаконно. Думаю, начнутся интенсивные переговоры, в которых Россия будет выступать посредником между Асадом и Эрдоганом. Конфликт будет нивелирован, стороны обменяются уничижительными словесными ударами, после чего конфликт заглохнет. Эрдоган и Асад – оба – надеются на помощь России», — подчеркнул собеседник ФАН.

Военный эксперт Борис Рожин напомнил о том, что Анкара так и не выполнила обязательства по Идлибу, взятые на себя в рамках сочинских соглашений. Турция, размещая свои наблюдательные пункты в Идлибе, взяла на себя обязательство забрать у боевиков тяжелое вооружение, создать 25-мильную демилитаризованную зону и деблокировать автодорогу М5 Хама – Алеппо – и не выполнила ни одного из них, поддержав вместо этого террористов. Сейчас Эрдоган пытается любыми средствами сохранить контроль в Идлибе перед лицом успешного наступления САА.