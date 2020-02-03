Малькевич заявил, что фейки о коронавирусе в Сети появляются по «методичкам» Запада

Москва, 3 февраля. Коронавирус, распространившийся из Китая по миру, стал поводом для появления в Сети волны фейков, причем вбросы происходят по «методичкам» Запада. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, в социальных сетях стали распространяться сообщения якобы «детей работников российских ведомств», которые со ссылкой на «родителей» сообщают о «вирусе-убийце».

«Самое неприятное то, что сообщения сотнями распространяются с разных аккаунтов в соцсетях», — добавил Малькевич.

Дальше, уточнил он, волна начинает усиливаться, на просторах Сети появляются намеренно преувеличенные данные о погибших, что власть якобы «скрывает».

«Методичка работает. Дальше подключаются из-за рубежа. Источники в ФБР сообщают… Но ФБР не занимаются внешней повесткой, это фейк», — указал Малькевич.

По словам главы комиссии ОП, по Интернету гуляют также фейки юмористического характера.

«Сначала советуют мужчинам выпивать от коронавируса алкоголь, а затем выходит явно фейковый приказ Минздрава с уточнением количества миллилитров», — сказал он.

Подхватывают «любую ахинею» о вспышке коронавируса СМИ, не удосужившись проверить информацию.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти рассказали в конце прошлого года. Медики установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, на территории Китая скончался уже 361 заболевший человек.