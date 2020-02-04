Ученые РАН разоблачили обман в биометрических тестах на выявление способностей

Ученые недоумевают, почему биометрические тесты для определения склонностей и способностей человека продолжают привлекать россиян. После того, как в 2016 году комиссия Российской академии наук объявила дерматоглифическое тестирование лженаукой, ажиотаж к сомнительному развлечению спал. Однако сегодня, по данным экспертов, подобные услуги пользуются спросом не менее, чем в половине регионов страны. Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

С 2011 года Новосибирская компания Genetic-test предлагает детям и взрослым раскрыть свой потенциал с помощью «научного метода дерматоглифика». Соцсети полны восторженных отзывов клиентов.

«На отпечатках все написано, и надо стараться идти в ногу со временем. Мне очень приятно, что я столкнулась с этой программой», — комментирует результаты своего теста в видеоролике группы «Компания Genetic test Лесосибирск» в Одноклассниках Елена.

В другом видео Вита из Санкт-Петербурга рассказывает, что получила такой «анализ себя», какой ей не дал бы ни один психотерапевт.

«Результаты я разослала своим родственникам и знакомым, и они подтвердили, что весь этот манускрипт обо мне, такой, какая я им кажусь. Я ничего не изменила в своей жизни, не поменяла место работы, но мне теперь легче понимать себя и реакцию людей на мои поступки», — сказала девушка.

Как сообщал ФАН, суд признал виновным университет Синергия в нарушении закона о персональных данных восьмиклассников красногорской гимназии №2 во время дерматоглифического тестирования по профориентации. Осенью прошлого года скандал прогремел на всю страну — процедуру провели без ведома родителей и директора.

«Брали отпечаток, списывался узор. То есть он не сканировался и не сохранялся в базе. Для дурачков что ли… И этот узор определял, кто ты, будущий бухгалтер или экономист, — делится эмоциями с корреспондентом ФАН директор гимназии Ирина Штейнберг. — Здесь надо было родителей уведомить, получить от них согласие на такую процедуру, и только потом уже ее проводить».

Пестрые сайты компаний завлекают пользователей восторженными отзывами звезд, политиков и спортсменов, наукообразной терминологией, розыгрышами iPhone, участием в педагогических форумах.

«Скоро школа! Родители, проведите мне Genetic-test и определите в нужную спортивную секцию, а то в конце школы буду выносить мозг, куда пойти учиться и работать», — пишет в августе прошлого года владелец аккаунта «Генетик тест Караганда» в Одноклассниках.

В компании InfoLife из Кировска тестируют клиентов не только по всей России, но и в 38 странах. Говорят, отпечатки пальцев могут поведать о человеке практически все. Начиная от болезней, заканчивая подходящей профессией.

«Уже, наверное, под миллион человек протестировали, работаем с 2011 года», — сообщил корреспонденту ФАН менеджер по продажам, назвавшийся Антоном.

Видные ученые умы в области науки дерматоглифики подтверждают: папиллярные узоры на ладонях позволяют обнаружить скрытый в человеческих генах потенциал.

«Вариант достоверности по генетическим маркерам дает 98-99 %, то есть мы приближаем к 100% подсказки по этим генетическим маркерам, перспективы очень у нее большие», — заявляет в распространенном в Сети видеоролике председатель совета Международной ассоциации дерматоглифики Алексей Власов.

Автор методики определения психологических особенностей личности по генетическим маркерам призвал «вывести дерматоглифику из «цыганщины» и придать ей чисто научный подход».

«По тестированию мы можем определить характер человека, тип темперамента, поведенческой адаптации. Можно рекомендовать ребенку, какой ему вид спорта подходит. Для профориентации, подбора коллектива, где будет его наиболее эффективная самореализация», — пояснил Алексей Власов.

Чтобы получить результат, достаточно прислать менеджеру по интернету отпечатки своих пальцев.

«Намазываете пальцы тушью, помадой, другим подходящим веществом, по очереди прикладываете каждый палец на бланк. Сканируете, присылаете нам», — сказал представитель компании.

Так папиллярные узоры превращаются в отчет на 30 страниц, состоящий из пяти разделов: профориентация, спорт, здоровье, психология, физиология.

«Он стоит 1000 рублей. Полный отчет, дополнительно к этим пяти разделам включает вид деятельности, рекомендации, психологию. Он стоит 2000 рублей, это примерно 60 страниц», — добавил менеджер.

Вот так выглядит отчет по отпечаткам пальцев компании Genetic-test для начальника управления крупного российского банка. Владелица не захотела комментировать написанное, но любезно предоставила бумаги корреспонденту ФАН.

На 17-ти листах — информация о подходящем образовании, профессиях, среди которых дизайнер, флорист, хореограф, иллюстратор, композитор, специалист по связям с общественностью, секретарь, страховой агент, фитнес-тренер. Что объединяет этот случайный набор профессий — загадка.

Исследователь приводит информацию о потенциале нервной системы, предрасположенности к полноте и негативному влиянию алкоголя. Кажется, с этим с этим у испытуемой все в порядке. Что касается спорта, отмечается низкая способность женщины к координации, высокая — к скорости и выносливости. Среди факторов риска здоровья значится «уязвимость системы пищеварения».

В разделе «Модель самореализации» находим очевидное противоречие. Сначала автор сообщает: человеку, который проходит тестирование, важно четко знать свои обязанности, он является «отличным исполнителем». А на следующих страницах приводится модель самореализации «предприниматель». Как отмечает исследователь, испытуемая обладает умением видеть тенденции и способна создавать новые продукты и услуги.

«Этот отчет не несет никакой реальной информации, он может дезинформировать человека, — считает член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин. — То есть ребенку сказали, что у него музыкальные таланты на основании гаданий по отпечаткам пальцев, а в реальности у него совсем другие наклонности. Это гадание ничем не отличается от того, что просто монетку подбросить!»

Старший научный сотрудник Центра физической антропологии Института этнологии и антропологии имени Николая Миклухо-Маклая РАН Наталья Лейбова заявила: такое биометрическое тестирование содержит признаки лженауки, и его разработчики сознательно вводят людей в заблуждение.

Автор диссертации по дерматоглифике башкир на протяжении многих лет собирала и изучала зубы и папиллярные линии ладоней разных народов в России и за рубежом. Дерматоглифика помогает ей изучать их миграцию методами физической антропологии.

«Дерматоглифика дает возможность понять, однородна или неоднородна популяция, один или несколько компонентов принимали участие в ее формировании. Позволяет нам понять, связана ли эта популяция с соседями, является ли она пришлой на этой территории, сформировалась из одного источника или из нескольких групп», — рассказала корреспонденту ФАН кандидат исторических наук.

Первые результаты поиска в Интернете, в том числе на сайте Википедии, гласят: «дерматоглифика — это способ тестирования организма человека, основанный на изучении признаков узоров на коже ладони и стоп». Это определение появилось под влиянием распространения дерматоглифического тестирования, считает антрополог.

«На самом деле дерматоглифика — это раздел антропологии. Это раздел науки, который изучает изменчивость гребешковой кожи ладони и стоп, это раздел морфологии, физической антропологии, — заявила она. — Идет подмена понятий с целью придания научного статуса этой деятельности.

Коммерческие фирмы намеренно вводят в заблуждение россиян, констатирует кандидат исторических наук. Определить способности, наклонности, и тем более предрасположенность к заболеваниям по рисунку на пальцах или ладони невозможно.

Специалисты Genetic-test утверждают обратное и ссылаются на результаты исследования сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института Физической культуры и спорта Тамары Абрамовой. Член Европейской ассоциации антропологов написала целую диссертацию о том, как отпечатки пальцев помогают выявить генетический маркер соответствия виду спорта.

«Становление физических качеств у спортсмена или отбор спортсмена по виду спорта на вершину мастерства происходит, безусловно, в комплексе: по физическим качествам и психологическим особенностям. Трудно представить себе спринтера-флегматика. Спринтер — это, конечно, холерик. Холерик или сангвиник в лучшем варианте. Ну и дополнительные исследования психологических особенностей личности позволили соотнести комплексацию физического и психологического факторов в характеристике одной конкретной личности, связанные с особенностями дерматоглифики. Перенесение на любого человека имеет очень высокую вероятность», — рассказывает доктор биологических наук в размещенном на сайте видеоролике.

Наталья Лейбова изучила научную работу коллеги и назвала ее некорректной.

«Она сравнила суммарную выборку спортсменов и контрольную группу. Статистических различий по пальцам не было обнаружено. Цифра 575 может произвести впечатление. Но когда идет разбивка на отдельные виды спорта, в каждой группе остается от 16 до 20 с небольшим человек. Этого количества недостаточно для получения достоверных результатов», — сказала кандидат исторических наук.

Как следует из текста докторской диссертации Тамары Абрамовой, наличие определенных типов пальцевых узоров гарантирует человеку успех в конкретном виде спорта.

«Основные признаки пальцевой дерматоглифики у спортсменов высокой квалификации в разных видах спорта. Выделяются четыре основных группы. Причем по степени убывания одного из ключевых дерматоглифических показателей. То есть это заведомо неправильный подход. Это похоже на подтасовку фактов», — сказала Наталья Лейбова.

По мнению ученого РАН, это прямая манипуляция данными.

«Она заранее предопределяет результат статистического анализа, сравнивая между собой эти четыре группы, на которые она разбила 23 вида спорта. То есть разбивка произведена по уже определенному критерию. Конечно, между этими группами будут выявлены различия, потому что они изначально так подобраны!» — восклицает Наталья Лейбова.

Недоумение у антрополога вызвало и то, что автор диссертации не учла этническую принадлежность спортсменов.

«Фактор расы в значительной степени влияет на количество узоров на кончиках пальцев. Это доказанный факт, это знают все. Если мы изучаем группу спортсменов, очевидно, мы не можем игнорировать их этническую принадлежность, с каких территорий они происходят», — отметила она.

Результаты работ, на которые ссылаются авторы дерматоглифического тестирования, случайны, резюмируют ученые РАН. Это подтверждают и данные зарубежных исследователей, которые отрицают связь дерматоглифики и человеческих способностей.

Связь между типами узоров на пальцах и склонности к алкоголю также не доказана, добавляют российские деятели науки.

«Единственная публикация в международном журнале про связь от отпечатков пальцев с алкоголизмом говорит, что такой связи нет», — смеется Александр Панчин.

Подобные тесты не имеют ничего общего и с генетикой, добавил известный борец со лженаукой.

«Даже у однояйцевых близнецов, которые имеют одинаковых генетический материал, отпечатки пальцев будут отличаться. Геном человека, то есть совокупность нашей ДНК — это 3 млрд нуклеотидов. То есть 3 гб не сжатой информации и 750 мб, если мы ее сожмем. Столько весит фотография ваших отпечатков пальцев, а тем более краткое описание пальцевого узора? А некоторые компании могут утверждать, что по отпечаткам пальцев они устанавливают всю генетическую информацию о человеке. Это просто ложное заявление!» — сказал он корреспонденту ФАН.

Возможно, в будущем наука сможет доказать, что биометрические тесты на выявление способностей и склонностей человека могут быть чем-то полезны. Но пока ученые призвали россиян быть бдительными и не попадаться на удочку шарлатанов.

«В современном обществе есть недостаток критического мышления, людям навязывают всякие лженаучные приборы, объекты диагностики, и они распространяют эти заблуждения дальше, — констатирует ученый. — Им могут внушить, что им нужно заниматься в той сфере деятельности, к которой они на самом деле не предрасположены. Это опасно неправильным решением по выбору карьеры».

Чтобы молодежь научилась с умом распоряжаться своими персональными данными и распознавать опасность в киберпространстве, Минпросвещения РФ планирует включить в школьные предметы «Информатика» и «Основы безопасности жизнедеятельности» соответствующий спецкурс до конца 2020 года.

«Обучающиеся основам безопасности жизнедеятельности должны уметь приводить примеры информационных и компьютерных угроз, характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет, — рассказал ФАН директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Андрей Емельянов.

По итогам изучения предмета «Информатика» школьники должны научиться критически относиться к полученным данным, добавил он, а также осознавать опасность распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и террористического характера.