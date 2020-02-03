Джума заявил, что турецкие солдаты погибли в Идлибе из-за амбиций Эрдогана

Дамаск, 3 февраля. Четыре турецких военных погибли в Идлибе ради амбиций президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, считает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума.

Напомним, минувшей ночью подразделения турецких войск в ночь без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри зоны деэскалации в Идлибе и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам западнее населенного пункта Серакаб. В итоге четверо турецких военных погибли, девять были ранены.

«То, что произошло — это серьезно. Для Сирийской арабской армии — это очередной этап кровопролитной войны. Их действия понятны. Они воюют на своей земле с боевиками и террористами, и умирают на своей земле, за свои дома, защищая свои семьи. Но что делали на чужбине турки. За что они погибли? За амбиции Эрдогана?» — задается вопросом Джума.

Эксперт подчеркнул, что не имеет ввиду войну между Сирией и Турцией: «Война не вписывается в планы Эрдогана, рассматривающего Сирию в качестве пусть и масштабной, но все же PR-акции».

«Речь идет о противостоянии армии Сирии оккупантам. И оккупант начал нести потери, что с точки зрения пиара не есть хорошо», — заключил Джума.

Официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын осудил обстрел государственных военнослужащих в провинции Идлиб в Сирии и пообещал призвать виновных к ответу. При этом Турция продолжает стягивать военную технику на границу с Сирией. Накануне несколько десятков турецких танков и бронемашин пересекли сирийскую границу и направились на юг Идлиба для поддержки боевиков.