Минобороны РФ опровергло информацию об авиаударах Турции по Сирии

Москва, 3 февраля. Министерство обороны РФ опровергло информацию об авиаударах Турции по позициям сирийской правительственной армии в Идлибе.

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии заявил, что турецкая армия не уведомляла Россию о своих перемещениях в Идлибе. Напомним, что в ночь на понедельник турецкая армия начала продвижение в зоне безопасности «Идлиб» и попала под обстрел. В результате чего погибли четыре турецких военных, 9 получили ранения.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВВС страны нанесли удары по 40 позициям турецкой армии. Большая часть провинции Идлиб по-прежнему контролируется террористическими группировками. Осенью 2018 года РФ и Турция создали демилитаризованную зону, на которой сегодня действуют свыше 10 незаконных вооруженных формирований.