Сирия, 3 февраля. Обострение сирийско-турецких отношений в Идлибе. Два взрыва прогремели в Ракке. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли попытку контратаки в Алеппо на позиции правительственных сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжают наносить серию ударов на юго-западе Алеппо по укреплениям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозиции.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо обменялись ударами с джихадистами и, по неподтвержденным данным, потеряли несколько военнослужащих и бойцов союзных сил, в Идлибе освободили от террористов поселок.

Армия Турции и союзные силы: на юге Идлиба попали под обстрел у поселка Тардин.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке бомб в автомобилях в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перезаняли поселок Зейтун на юге Алеппо, обстреляли позиции проиранских отрядов и в Идлибе обмениваются ударами с правительственной армией.

Провинция Алеппо

На рассвете, после того как альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось вернуть частичный контроль над поселком Зейтун, джихадисты обстреляли позиции Корпуса Стражей Исламской революции противотанковыми ракетными снарядами, как передает Telegram-канал (@almohrarmedia2).

Позднее боевики оппозиционных группировок сообщили о захвате одного танка и бронированной машины пехоты сирийской армии у поселка Халса. Также боевики заявили о гибели полевого командира проиранских отрядов «Аль-Барак».

Провинция Идлиб

Министерство национальной обороны Турции заявило о гибели четырех турецких военных и ранении еще девяти в результате обстрела из позиций в Идлибе. По информации Анкары, военнослужащие под огонь у деревни Тарнаба к западу от города Серакиб, где находится их новый наблюдательный пункт. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что армия нанесет ответный удар по сирийским объектам и истребители F-16 атаковали 46 объектов армии САР, ликвидировав 30-35 сирийцев. Без уточнений, принадлежали ли убитые к сирийской армии. Официальные сирийские власти заявляют об отсутствии жертв и разрушений в результате турецкого ответного удара. Позднее Министерство обороны РФ выпустили заявление о том, что турецкие самолеты не нарушали госграницу Сирии и не наносили удары по позициям сирийских правительственных войск. По данным МО РФ, военнослужащие Турции попали под обстрел правительственных сил Сирии, которые вели огонь по террористам, так как не уведомили о своих передвижения внутри идлибской зоны деэскалации.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии также подтвердил информацию о том, что несколько турецких военнослужащих были ранены в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Серакиб, однако о погибших не сообщается, на месте мероприятия по эвакуации раненых на территорию Турции.

Отметим, что турецкий наблюдательный пункт в Серакибе неоднократно использовали джихадисты как укрытие во время боевых действий против правительственной армии. Со своей стороны, Турция направляла подкрепления для боевиков. Сутками ранее несколько десятков турецких танков и бронемашин после пересечения сирийской границы направились на юг Идлиба для помощи боевикам. Арабский телеканал Asharq Al-Awsat уточнял, что колонна состояла по меньшей мере из 40 единиц военной техники.

Ночью подразделения сирийской армии освободили от джихадистских бандформирований поселок Сан к югу от Серакиба, как сообщает источник в сети Twitter (@MIG29). Авиация ВВС Сирии продолжает серию точечных ударов по укреплениям джихадистов в район поселка Бинниш и Айн-Найраб, как сообщает агентство Step News. Точечные удары по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» также нанесли у деревень Камари и Джиср аш-Шугур. На фронте у деревни Арманая боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» открыли огонь из кустарных РСЗО по линиям обороны правительственных сил.

Провинция Ракка

В Ракке раздалось два мощных взрыва. Как сообщает источник в сети Twitter (@SirajMumin), причиной послужили две самодельные бомбы, установленные в автомобилях. Информации о пострадавших пока не поступало. Вчера в районе поселка Карама также взорвалась автомобильная бомба, которая вызвала пожар. Сгорел автомобиль, который принадлежал курдским боевикам «Демократических сил Сирии» (SDF), конкретно – полевому командиру. В установке бомбы подозревают террористов «Исламского государства».

Провинция Хама

По неподтвержденным данным, со стороны позиций турецкой армии открыт огонь из тяжелой артиллерии по окрестностям поселка Шир-Магар и вертолетной площадке ВВС Сирии, как передает агентство NORS. Однако, пока что официальные источники не подтверждают информацию о боестолкновении в данном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.