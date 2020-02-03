Политолог Захаров потребовал возбуждать уголовные дела за организацию беспорядков в РФ

Москва, 3 февраля. Политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров потребовал возбуждать уголовные дела и давать реальные сроки за организацию беспорядков в России.

В нескольких странах мира проходят акции протеста, которые все чаще превращаются в беспорядки. В Париже зафиксированы случаи столкновения участников акций с полицией. В Чили после гибели болельщика местного ФК «Коло-Коло», на которого наехала машина полиции, протестующие сожгли несколько автобусов и разграбили супермаркеты. В Гонконге согласованные с местными властями акции переросли в массовые беспорядки.

Россию летом прошлого года также захлестнула волна протестных акций, которые переросли в беспорядки. Скандальный блогер Алексей Навальный вместе со своими соратники устроили беспорядки из-за отказа МГИК регистрировать пойманных на грубых нарушениях «независимых кандидатов», желавших участвовать в выборах в Мосгордуму. Провокаторы нападали на полицейских и блокировали проезжую часть, при этом правоохранители действовали в соответствии с законом. Федеральное агентство новостей, проведя собственное расследование, выяснило, что блогер действовал по указке Запада.

По мнению политолога, в России необходимо ужесточить наказание за организацию несогласованных акций.

Захаров считает, что Навальный и его соратники Любовь Соболь и Илья Яшин используют молодежь для своих корыстных целей.

«Пользуются их (молодежи) незнанием своих прав, манипулируют ими, пытаясь достигнуть своих корыстных целей, — подчеркнул эксперт в беседе с «НьюИнформ». — Нужно не просто ужесточить штрафы и ответственность за организацию незаконных митингов, а сделать так, чтоб организаторам это было не выгодно. Например, запретить пожизненно занимать руководящие посты в органах власти, возбуждать уголовные дела за организацию беспорядков, назначать реальные сроки».

Захаров заявил, что требования и предложения представителям власти нужно излагать на митингах в соответствии с законом, и другого варианты быть не должно.