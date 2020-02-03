Бортко усомнился в успехе экранизации «Мастера и Маргариты» в Голливуде

Москва, 3 февраля. Кинорежиссер и продюсер Владимир Бортко, снявший в 2005 году телесериал по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», прокомментировал будущую экранизацию романа в Голливуде. Он выразил мнение, что ее шансы на успех в США невелики.

В декабре 2019 года стало известно, что права на экранизацию легендарного романа получил режиссер Баз Лурман, авторству которого принадлежат фильмы «Великий Гэтсби», «Мулен Руж» и «Ромео + Джульетта». В одном из интервью он признался, что снять собственную версию «Мастера и Маргариты» он мечтал долгое время.

Бортко усомнился в том, что эта работа не станет успешной среди американских зрителей.

«Эта история продолжается уже лет десять. Там какая-то дама есть, которая все время заявляет, что она время от времени что-то такое там затевает. Так что, хотят делать, пусть делают. Пускай попробуют, хотя, вряд ли. По-моему, ничего не получится. Для американцев эта история не понятна», — сказал он в интервью «Ридусу».

Продюсер «Мастера и Маргариты» Лурмана Светлана Мигунова-Дали рассказала, что голливудский режиссер в своей экранизации придаст произведению актуальность для привлечения интереса молодой аудитории, передает «Газета.ru». Она не исключила, что действия в картине могут быть перенесены в современность, как это было в другой работе Лурмана — фильме «Ромео + Джульетта».

Ранее сообщалось, что весной 2020 года съемки фильма «Мастер и Маргарита» начнутся в России. По предварительной информации, роль мастера в нем будет отведена актеру Даниле Козловскому, режиссером ленты станет Николай Лебедев, известный по фильмам «Легенда № 17», «Экипаж» и «Звезда».