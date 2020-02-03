Прилепин рассказал о главной задаче новой российской партии «За правду»

Известный российский писатель, филолог и публицист Захар Прилепин заявил, что главная задача созданной партии «За правду», председателем которой он является, — отстаивать левые идеи в экономике внутри нашей страны и правые — за ее пределами.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Захар Прилепин дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей и рассказал о своем отношении к уже прозвучавшей критике в адрес его и единомышленников. Кто-то назвал новое движение обычным спойлером, а кто-то, как, например, Сергей Шнуров, разразился сатирическим стихотворением.

«Отношусь (к этому) с чувством глубокой благодарности, потому что в ночь после съезда партии они писали посты и сочиняли стихи о том, что в нас нет никакого смысла, — признался Прилепин. — Это же прекрасно! Потому что это была такая коллективная молитва, были терзания, которые сводятся к одной фразе: «Господи, пусть у них ничего не получится».

Что же касается слов о спойлере, то собеседник ФАН отметил, что любой разумный человек, сведущий в политологии, прекрасно понимает — сегодня в России порядка 30 процентов населения вообще, в принципе, не ходят на выборы. Как правило, это люди от 25 до 35 лет.

«Они просто игнорируют политику как таковую, — сказал писатель. — Представьте, треть страны не ходит на выборы! Я, как человек левых взглядов, не претендую на электорат КПРФ и уж точно «Единой России». А моим товарищам, которые справа, нет никакого дела до ЛДПР».

По словам Прилепина, создатели партии апеллируют к тем людям, которых они хотят представлять, и которые, надеется он, будут им доверять.

«Эти люди пришли на наш съезд и вошли в состав учредительно-организационных и прочих управляющих органов партии, — пояснил глава движения. — От Сергея Пускепалиса и Ивана Охлобыстина до Стивена «нашего» Сигала и других людей. Претензии же оппонентов глубоко деструктивны, и позиция, которую они высказали, вызывает у меня только чувство нежности и благодарности».

В заключение собеседник ФАН коротко рассказал о главной задаче партии «За правду».

«Участвовать во всех выборах, которые будут, и отстаивать левые идеи в экономике внутри России и правые идеи — вне России, — заявил публицист. — А дальше уже идут всякие частности, которых огромное количество».

1 февраля в Москве состоялся учредительный съезд новой партии, руководителем которой стал Захар Прилепин.

Позже известный российский шоумен, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное созданию этой партии.