Москва, 3 февраля. Ученые считают, что всего одна мутация может значительно усилить коронавирус 2019-nCoV. Как уточнили эксперты, десятилетние структурные исследования Фан Ли из Университета Миннесоты показали, как вирус SARS (SARS-CoV) взаимодействует с животными и человеком, чтобы заразить их. Специалисты объяснили, что механика заражения новым коронавирусом может быть аналогичной.

«Наши структурные анализы уверенно предсказывают, что Уханьский коронавирус использует ACE2 в качестве своего рецептора-хозяина», — указали ученые.

Как пишет Planet Today, эксперты уверены, что вирус может мутировать, и тогда станет более опасным. Ученые из Миннесоты заявили, что всего одна мутация может значительно усилить коронавирус.

«Тревожно, что наши данные предсказывают, что одна мутация в определенном месте в геноме может значительно повысить способность коронавируса из Ухани связываться с человеческим ACE2», — подчеркнули исследователи.

2 февраля Россия полностью приостановила движение пассажирских поездов с Китайской Народной Республикой.

Напомним, в конце 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Заболевание вскоре охватило другие регионы и соседние страны. В соответствии с последними данными, новым типом коронавируса 2019-nCoV заразились более 17 тысяч человек, скончались 361, вылечились 475.

Из-за вспышки заболевания Россия начала эвакуацию своих граждан из КНР при помощи пяти военных самолетов. На борту каждого из них будут присутствовать военные медики и эксперты в сфере вирусологии. Самолеты оснащены всеми необходимыми средствами диагностики и индивидуальной защиты.