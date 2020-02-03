Хакасская чиновница объяснила слова о «какофонии» при поздравлении оркестра

Абакан, 3 февраля. Руководитель аппарата Верховного совета Хакасии Нина Шейерман объяснила свою оговорку при поздравлении коллектива республиканского симфонического оркестра с юбилеем.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что чиновница в ходе поздравления коллектива с юбилеем сравнила музыку оркестра с «какофонией» — бессмысленным и хаотичным сочетанием звуков.

Шейерман позже объяснила, что она имела в виду момент настройки инструментов, а не саму музыку оркестра.

«Какофония звуков – это, знаете, когда заходишь, когда оркестр готовится перед началом концерта, когда каждый настраивает свой инструмент. Вот в этом значении имела в виду», — цитирует РИА Новости руководителя аппарата Верховного совета Хакасии.

Женщина добавила, что при появлении на сцене дирижера все звуки превращаются в «стройную шикарную мелодию».

По ее словам, она не привыкла к публичным выступлениям и говорила искренне и эмоционально. Шейерман считает, что оркестр и зрители поняли смысл ее слов правильно.

В конце января разгорелся скандал с участием Михаила Игнатьева — бывшего главы Чувашии. В Сети появилось видео, на котором экс-чиновник вынудил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами машины, которые он держал на вытянутой руке. После этого инцидента Игнатьева выгнали из партии «Единая Россия» и лишили должности главы республики, напомнила «Газета.ру».