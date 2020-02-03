Павел Воля и лысый Киркоров зачитали рэп

Москва, 3 февраля. Резидент и ведущий Comedy Club Павел Воля привел в восторг фанатов видео с лысым «королем российской эстрады» Филипом Киркоровым, читающим рэп.

На странице телеведущего в Instagram появилось сообщение, в котором Воля вспомнил события 2010 года.

«Чем мы только не занимались в те времена! Лысый Киркоров, которого я побрил, читает рэп. На моих руках кольца… Теперь вы видели все!» — написал он.

На кадрах видео Киркоров зачитал строки о любви. Многие интернет-пользователи увидели клип впервые и в многочисленных комментариях выразили свое одобрение.

«Как можно было придумать вообще такой шедевр, как MC Киркоров?» — задалась вопросом _juli_improv_love.

«Супер просто, давай еще! Требуем продолжения», — вторила ей zuhra0305.

Ранее стало известно, что Киркоров, а также певец и актер Александр Ревва стали приглашенными звездами на празднике одной из богатейших блогеров мира Насти Радзинской. Родители шестилетней девочки решили не скупиться и позвали на мероприятие десятки звезд. В Сети, в частности, появилось видео, на кадрах которого дети танцуют под песню Реввы «Алкоголичка».