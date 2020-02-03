Депутат Павлова объяснила штрафы в 150 тысяч рублей для шумных соседей

Москва, 3 февраля. Штрафные санкции в размере от 5 до 150 тысяч рублей, предусмотренные за шум в жилых домах, послужат сдерживающим фактором для нарушителей. Об этом заявила журналистам в понедельник член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова, которая занималась разработкой соответствующего проекта.

По ее словам, маленькие штрафы не особо пугают нарушителей.

«Чем больше сумма, тем большей ограничительной мерой она является. Сразу ограничивающий механизм у людей включается», — передает «URA.RU» слова депутата Павловой.

Как ранее сообщала газета «Известия», группа депутатов во главе с Павловой подготовила поправки в Жилищный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. По словам инициаторов проекта, в РФ есть подобные законодательные акты, но во всех регионах страны они работают и толкуются по-разному.

Павлова обращала внимание на то, что наказание за шум предназначено для тех, кто намеренно мешает жить соседям. Поэтому авторы проекта составили список звуков, которые не будут относиться к нарушениям, например, топот и плач ребенка, а также протечка воды в трубах. Предполагается, что штраф для граждан, шумящих в период с 23.00 до 07.00, составит от 5 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — вплоть до 150 тысяч рублей.