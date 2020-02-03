Технологическое отставание вынуждает США признать гиперзвук «угрозой существованию нации»

Военный эксперт Иван Коновалов уверен, что США хотят запретить гиперзвуковое оружие, но у них не хватает аргументов.

Ранее и. о. министра ВМС США Томас Модли признал, что разработка Китаем и Россией гиперзвукового оружия стала переломным моментом в создании новых военных технологий, как это когда-то было с советским «Спутником-1».

«Исторический взгляд в прошлое должен усилить наше понимание того, что крупные технологические прорывы, такие как гиперзвуковое оружие, могут дестабилизировать обстановку в области глобальной безопасности и создать угрозу существованию нашей нации», — сказал он.

Так, разработка гиперзвукового вооружения меняет способ ведения боевых действий аналогично тому, как создание ядерного оружия в прошлом сказалось на развитии военных конфликтов. Тогда же резкое увеличение финансирования научно-технических работ в США, произошедшее сразу после запуска на орбиту планеты советского «Спутник-1», привело к появлению трех поколений американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

По словам военного эксперта, директора Центра стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, в настоящее время многое в международной политике зависит от того, «насколько быстро и далеко продвинутся американцы в деле разработки гиперзвукового оружия».

«Понятное дело, что они не могут найти определенные технические решения, использованные нашими конструкторами. Например, одно из них заключается в том, как управлять гиперзвуковой ракетой летящей в облаке плазмы. Плазма же не пропускает управляющий сигнал, но у нас этот вопрос решен, подход найден. Американцы, очевидно, до сих пор не могут разобраться, как это делать, но помимо этого еще есть масса других сложных технических моментов, вроде создания специальных материалов, конструктивных особенностей и т. д.», — сказал аналитик в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

В настоящее время наметилось значительное отставание США в деле разработки и производства гиперзвуковых ракетных комплексов, способных составить конкуренцию российскому гиперзвуку. Да, научно-технические и конструкторские работы там идут не прекращаясь, но у американских инженеров осталось не так много времени.

«Поэтому им (США — Прим. ФАН) нужно выровнять ситуацию и они ее пытаются выправить при помощи разработки нового договора, запрещающего гиперзвук, как это было с ДРСМД, который они с успехом развалили, когда он им стал невыгоден. В таком случае американцы должны предъявить какие-то веские причины, по которым мы должны на этот договор выходить. У них аналогов гиперзвуковых ракет нет, им пока нечего нам предложить. Но договор же всегда подписывают равноправные партнеры, обладающие равными силами, а здесь и близко такого нет. Вашингтон также пытается создать некую атмосферу общеполитического давления на Россию по этому вопросу, но у них мало аргументов. Их главный аргумент в том, что теперь их авианосные группировки, на которые они всегда делали ставку, стали бесполезными», — продолжает Коновалов.

Перехватывать российские гиперзвуковые ракеты американские комплексы противоракетной обороны тоже не могут, а значит самый «мощный и опасный флот на планете» попросту становится похож на консервные банки.

«Но это тоже не аргумент, на который должны отреагировать Москва и все мировое сообщество. Поэтому им нужно сформулировать, каким образом они будут пытаться воздействовать на международное мнение по поводу нашего гиперзвука. Единственное что они могут делать, и они это делают — увеличивают военный бюджет. И это, по их мнению, должно помочь Пентагону справиться с возникшими проблемами», — заключил эксперт.

Напомним, в декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны, что первый полк, вооруженный ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард», заступил на боевое дежурство.