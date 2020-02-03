Депутат Нилов предлагает раздавать медицинские маски бесплатно

Москва, 3 февраля. Первый заместитель Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олег Нилов направил обращение на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением выдавать всем заболевшим медицинские маски бесплатно. По его словам, также необходимо увеличить финансирование разработки новых вакцин. Как пишет «Парламентская газета», депутат напомнил, что защититься от заражения гриппом, простудой, коронавирусом, можно с помощью медицинских масок.

«При этом мы опять сталкиваемся с дефицитом и подорожанием важных для здоровья людей товаров. Считаю, что заболевшему человеку любым простудным заболеванием при постановке диагноза врач обязан выписывать, кроме препаратов, еще и рецепт на получения медицинской маски бесплатно», — сказал он.

По словам парламентария, для введения такой меры нужно постановление правительства.

2 февраля Россия полностью приостановила движение пассажирских поездов с Китайской Народной Республикой. Данные меры были приняты РЖД на фоне ситуации со вспышкой коронавируса.

По данным RT, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона может депортировать граждан иностранных государств, у которых был диагностирован новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, в конце 2019 года власти Китая сообщили о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Заболевание вскоре охватило другие регионы и соседние страны. В соответствии с последними данными, новым типом коронавируса 2019-nCoV заразились более 17 тысяч человек, скончались 361, вылечились 475.

Из-за вспышки заболевания Россия начала эвакуацию своих граждан из КНР при помощи пяти военных самолетов. На борту каждого из них будут присутствовать военные медики и эксперты в сфере вирусологии. Самолеты оснащены всеми необходимыми средствами диагностики и индивидуальной защиты.

Как пишет «Газета.ru», ученые выяснили, как коронавирус может передаваться через фекалии.