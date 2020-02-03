Турция не предупредила Россию о передвижениях в Идлибе

Москва, 3 февраля. Турецкая армия не уведомила Россию о своих передвижениях в зоне безопасности «Идлиб». Об этом в понедельник заявил российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

«Подразделения турецких войск в ночь на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам западнее населенного пункта Серакаб», — говорится в сообщении.

Напомним, что турецкие силы попали под обстрел в Идлибе. В результате четыре турецких военных погибли, 9 получили ранения. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на обстрел турецкие ВВС нанесли удары по 40 объектам в Идлибе. Впрочем, Министерство обороны РФ эту информацию опровергает. По информации военного ведомства, турецкие самолеты не пересекали границу с Сирией.

Большая часть провинции Идлиб по-прежнему контролируется террористическими группировками. Осенью 2018 года РФ и Турция создали демилитаризованную зону, на которой сегодня действуют свыше 10 незаконных вооруженных формирований.