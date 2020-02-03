Висящее на кресте тело мужчины нашли в Белгороде

Белгород, 3 февраля. Висящее на Поклонном кресте тело мужчины нашли в Белгороде. Сотрудники СК РФ по региону проводят проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел на улице Студенческой рядом с авторынком. Правоохранители осмотрели место происшествия, устанавливается личность погибшего, пишет РИА Новости.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Портал Go31 опубликовал фото человека на кресте. Тело заметили проезжающие мимо водители утром 3 февраля.

Ранее сообщалось, что в Чите нашли обезглавленное тело мужчины в парике и женской одежде.