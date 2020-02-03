Единственный свидетель в деле об убийстве журналистов в ЦАР уже дал все показания

Банги, 3 февраля. В деле об убийстве российских журналистов в ЦАР есть лишь один свидетель, однако он уже дал все показания. Об этом в понедельник заявил посол России в Центральноафриканской республике Владимир Титоренко.

Свидетелем оказался водитель, который отвозил россиян на место проведения съемок. По его словам, машину остановили вооруженные люди, которые попытались отнять у журналистов деньги и оборудование. Те им отказали, поэтому грабители прибегли к насилию. Водителю же удалось скрыться.

«Он видел, что началась ссора между журналистами и вооруженными людьми. То есть это ненападение из-засады. Мы исходим из того, что дает местная сторона. Люди говорили на неком диалекте арабского языка. Водитель дал описание того, что он запомнил», — пояснил Титоренко РИА Новости.

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ЦАР 30 июля 2018 года в результате вооруженного нападения. Они прибыли в страну по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который принадлежит бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Заказчик не предоставил своим сотрудникам охрану и переводчика, хотя направил их в одну из самых опасных стран мир. Более того, убитые въехали в ЦАР по поддельным документам и не уведомили местные власти об истинных целях своего визита.

В итоге в ночь на 30 июля Расторгуев, Джемаль и Радченко были остановлены неизвестными вооруженными людьми между деревнями Кене и Кпаку и расстреляны.

Российские следователи подтвердили, что Джемаль, Радченко и Расторгуев действовали по заказу интернет-проекта «Центр управления расследованиями». За 20 тысяч долларов они должны были снять документальный фильм в стране, которая входит в топ-20 самых опасных в мире.