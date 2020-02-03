Посол РФ заявил, что отправленных в ЦАР журналистов сознательно подвергли опасности

Москва, 3 февраля. Люди, отправившие журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР, сознательно подвергли их жизни опасности, заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

По его словам, те, кто отправил россиян на задание в ЦАР, не обеспечили им необходимый уровень безопасности: им должны были нанять ЧОП, которое бы сопровождало их, также они должны были уведомить посольство о визите, дипломаты оказали бы консультационную помощь.

«То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни. И на сайте посольства, и на сайте МИД РФ висят предупреждения и список стран, которые категорически не рекомендуется посещать, там прописаны все правила посещения этих стран», — сказал российский посол в ЦАР в интервью РИА Новости.

Кроме того, по словам дипломата, российские журналисты нарушили много законов ЦАР. Титоренко указал, что Радченко, Джемаль и Расторгуев в посольстве ЦАР в Москве при получении виз идентифицировали себя как туристы, а приехали в африканскую страну с журналистскими удостоверениями, подписанными Центром управления расследованиями, который финансировался беглым олигархом Михаилом Ходорковским. В Центре подписали россиянами документы, что они являются волонтерами ООН, но такого быть не может, подчеркнул посол.

Кроме того, отправленные на задание журналисты пытались проникнуть на секретный объект — военную базу в Беренго, не получив необходимое разрешение от Министерства обороны ЦАР.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование трагедии в ЦАР. Выяснилось, что за инцидентом в ЦАР стоит Ходорковский, который финансировал и контролировал Центр управления расследований, который организовал поездку Расторгуева, Радченко и Джемаля.

Компания беглого олигарха безответственно подошла к организации поездки в страну, полную вооруженных банд. Она не предоставила журналистам ни охраны, ни личных средств защиты.

На Расторгуева, Джемаля и Радченко напали члены бандформирования с целью ограбления. О гибели журналистов в ЦАР стало известно в конце июля 2018 года.