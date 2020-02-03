Самолеты ВВС РФ эвакуируют россиян из Хубэя

Москва, 3 февраля. Самолеты ВВС России отправят в понедельник в Ухань для эвакуации 130 россиян. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на оперативном совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным.

«По приказу верховного главнокомандующего группировка самолетов ВВС России будет направлена сегодня в провинцию в Хубэй, в Ухань для того, чтобы перевезти наших граждан», — сказала вице-премьер.

Ранее пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров сообщил, что готовы покинуть китайскую провинцию из-за вспышки коронавируса не менее 133 россиян. Голикова уточнила, что это число постоянно меняется.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти рассказали в конце прошлого года. Медики установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, передают «Известия».

Вирус уже охватил и другие страны, случаи заражения наблюдались, например, в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, а также в Канаде. По последним данным, на территории Китая скончался уже 361 заболевший человек, пишет «Газета.ru».

Для противодействия распространению заболевания правительство РФ приняло решение приостановить движение поездов с сообщением Россия — Китай за исключением составов, следующих из Москвы в Пекин. Мишустин подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса и заверил, что ситуация находится под контролем.