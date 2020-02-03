Эрдоган заявил, что Анкара находится в контакте с Москвой после гибели военных в Идлибе

Анкара, 3 февраля. Турецкие военные находятся в контакте с российскими коллегами после инцидента с гибелью турецких военных в Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее стало известно о гибели четырех, а также ранении девяти военных в Турции. В Анкаре утверждают, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в районе населенного пункта Серакиб на северо-западе Сирии.

В Минобороны указали, что турецкие солдаты «уничтожили» обнаруженные в районе цели ответным огнем.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын осудил обстрел государственных военнослужащих в провинции Идлиб в Сирии и пообещал призвать виновных к ответу. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего исцеления пострадавшим солдатам.

Напомним, накануне несколько десятков турецких танков и бронемашин пересекли границу с Сирией и двинулись на юг провинции Идлиб на помощь боевикам. Военная колонна прошла через контрольно-пропускной пункт «Кафр-Лусейн» на севере Идлиба. Речь идет о по меньшей мере 40 единицах военной техники.

28 января через этот КПП в Сирию вторглась другая турецкая колонна. В ее составе 12 военных грузовиков, перевозящих материально-техническое оборудование. По данным Al Arabiya, она направилась на юг Идлиба.

Передовые подразделения САА окружили наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат. Он расположен к югу от форпоста запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в Мааррет-ан-Нумане. В конце декабря сирийские военные блокировали другой турецкий пост в Сармане.

1 Организация запрещена на территории РФ.