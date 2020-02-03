Зеленский рассказал о наличии у него важной записи в деле о сбитом в Иране «Боинге»

Киев, 3 февраля. Украина располагает важной записью иранских диспетчеров, которая доказывает, что в Тегеране с самого начала были в курсе того, что ракетами был сбит пассажирский самолет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телевизионного канала «1+1».

«Это запись диспетчерской Тегерана с самолетом Ирана, который шел тогда на посадку. В 06.12 наш самолет взлетел, а в 06.30 должен был идти на посадку иранский самолет. Он все это видел, и экипаж начал разговаривать с диспетчером. Там все отчетливо слышно. Он сказал, что «мне кажется, что летит ракета», — заявил глава государства.

По его словам, на записи говорят на разных языках: персидском и английском. Зеленский обратил внимание на то, что эта запись является важной уликой того, что Иран с самого начала знал о причинах крушения лайнера.

Ранее авиационный эксперт Юрий Антипов считает, что «Боинг» перевозчика «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране могли сбить из ПЗРК, сообщал «Царьград».

На борту воздушного лайнера находилось 176 человек из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана. 8 января самолет разбился практически сразу после взлета. Тегеран настаивал на том, что лайнер загорелся еще в небе, но 11 января официально признал, что самолет был сбит по ошибке силами ПВО. Как передавал RT, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что работа украинских специалистов не завершится до полного выяснения обстоятельств крушения «Боинга» в Иране.