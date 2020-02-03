Ми-28МН станут настоящим ужасом для геополитических соперников России

Вертолеты Ми-28НМ позволяют решать широкий спектр задач в ситуации, когда приходится сталкиваться с противником «лоб в лоб». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Андрей Иванов.

Современные вертолеты

Министерство обороны Российской Федерации до 2027 года собирается получить 423 современных вертолета, включая 96 ударных Ми-28НМ. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

«Холдинг «Вертолеты России» передал в войска (в 2019 году. — Прим. ФАН) 112 вертолетов, из них 58 — досрочно. Всего до 2027 года министерство обороны рассчитывает получить 423 современных вертолета, в их числе 96 ударных комплексов Ми-28НМ, как это заложено в ГПВ-2027 (государственной программе вооружений до 2027 года. — Прим. ФАН)», — сказал он в статье, которая была опубликована в журнале «Радиоэлектронные технологии».

Ми-28НМ является высокоэффективным всепогодным ударным вертолетом нового поколения. Боевая машина может выполнять широкий спектр задач, включая уничтожение вражеской бронетехники, поражение низколетящих малоскоростных воздушных целей, а также осуществлять воздушную разведку и целеуказание другим вертолетам и самолетам.

Ми-28НМ получил принципиально новый локатор, который обеспечивает круговой обзор, новую систему управления. Кроме того, боевая машина сможет принять высокоточное оружие.

Защита российских интересов

Как отметил Андрей Иванов, боевые вертолеты — важная составляющая обороноспособности страны. Эти боевые машины позволяют решать широкий спектр задач в ситуации, когда приходится сталкиваться с противником практически «лоб в лоб». И это крайне важно учитывать в современном мире.

«Ведь сегодня большинство конфликтов имеют так называемый «гибридный» характер. Государства не воюют друг с другом напрямую. Обычно стране противостоят некие вооруженные формирования, которые управляются из-за рубежа, но не имеют четкой государственной принадлежности. И геополитический вес той или иной страны в мире сегодня во многом определяется тем, может ли государство решать задачи по стабилизации обстановки в других частях света, защищать интересы своих компаний в разных регионах», — пояснил Андрей Иванов.

Классическим примером политолог назвал конфликт в Сирии. Там российские военные противостоят боевикам из различных группировок, каждая из которых отстаивает интересы своих собственных кураторов. И для оперативного решения задач как раз и нужны такие вертолеты вроде Ми-28НМ.

«Не стоит забывать, что также такие машины можно поставлять дружественным правительствам, которые могут столкнуться с вооруженной оппозицией. Проще говоря, боевые вертолеты важны именно с точки зрения решения задач борьбы с политической нестабильностью в других государствах. И там, где, как в Сирии, российская армия принимает участие. Или же в виде поставок дружественным государствам», — заключил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, вертолеты Ми-28МН станут настоящим кошмаром для тех, кто затевает гибридные войны, и тех, кто затуманенный какой-либо античеловеческой идеологией, пытается на местах устраивать вооруженные конфликты. Соответственно, вертолеты станут настоящим ужасом и для геополитических соперников России, пытающихся расширить зону своего влияния за счет вытеснения нашей страны, свержения законных правительств и раздувания военных конфликтов, заключил Андрей Иванов.

Ранее военный эксперт Юрий Лямин рассказал, что одним из давно ожидаемых и очень важных нововведений у Ми-28НМ — появление надвтулочной РЛС, что позволяет повысить возможности обнаружения и поражения потенциальных целей.