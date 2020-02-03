Посол РФ в Банги объяснил позицию Москвы по военным базам и операциям в ЦАР

Банги, 3 февраля. Россия не намерена принимать участие в военных операциях на территории Центральноафриканской Республики (ЦАР) и открывать там военную базу, в Центральной Африке нет и не планируется создание никаких российских баз. Об этом заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко.

Таким образом дипломат ответил на вопрос о том, обсуждается ли в настоящее время открытие в ЦАР российской военной базы.

«Это слухи, такого вопроса не стоит. На этот счет было сделано заявление президента ЦАР, неправильно переведенное с французского языка, и наша позиция — она ясна. Никаких наших военных баз в Центральной Африке нет, и мы не собираемся их открывать», — объяснил он.

Титоренко напомнил, что Россия оказывает ЦАР военную помощь, обучая будущих военнослужащих из состава ВС африканской страны и переобучая нынешних. Кроме того, на безвозмездной основе поставляет в государство легкое стрелковое оружие.

«В этом и заключается наше участие, но насчет баз — нет… Никаких военных баз и тем более участия в каких-то операциях — это нет», — подчеркнул посол.

Дипломат отметил, что единственной военной базой на территории ЦАР является база Франции в районе аэропорта, созданная по старым соглашениям и обеспечивающая безопасность воздушной гавани.

Россия сыграла весомую роль в урегулировании ситуации в ЦАР. Представители РФ находятся в государстве с миротворческой миссией с согласия Совета Безопасности ООН. После официального разрешения Организации Объединенных Наций Москва осуществила в страну поставку партии оружия. Кроме того, РФ направила в ЦАР своих военных и гражданских инструкторов для подготовки местных военнослужащих и полицейских. Информация некоторых СМИ о том, что среди находящихся в республике специалистов присутствуют представители ЧВК «Вагнера», не нашла никаких подтверждений.