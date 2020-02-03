 АКИТ прокомментировала инициативу Милонова запретить в России посылки из Китая

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить ввоз в Россию посылок из китайских интернет-магазинов до нормализации ситуации с коронавирусом. В Ассоциации компаний интернет-торговли отреагировали на эту инициативу.

Депутат Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову временно ограничить поступление в Россию посылок из Китая. По словам парламентария, способы заражения коронавирусом и его поведение в «спящем режиме» на сегодняшний день не изучены, а потому лучше остановить «неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок» между Россией и Китаем.

«Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете без всяких мер предосторожности», — констатировал Милонов.

Он отметил, что граждане РФ заказывают из КНР не только товары легкой промышленности, но и продукты питания, которые могут быть «естественным инкубатором для любого вируса».

«Потенциально вирусные посылки могут заражать смертельными микробами и остальную почтовую корреспонденцию уже в отделениях российской почты», — считает депутат и призывает временно приостановить поступление в Россию товаров из китайских интернет-магазинов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли прокомментировали инициативу Виталия Милонова. Так, президент АКИТ Артем Соколов посчитал предложение парламентария странным.

«Не вижу никакой связи. Вирус в посылках не живет. Это подтвердила ВОЗ», — заявил Соколов.

Напомним, согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, основанному на последних анализах, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки.