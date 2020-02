 АКИТ прокомментировала инициативу Милонова запретить в России посылки из Китая

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить ввоз в Россию посылок из китайских интернет-магазинов до нормализации ситуации с коронавирусом. В Ассоциации компаний интернет-торговли отреагировали на эту инициативу.

Депутат Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову временно ограничить поступление в Россию посылок из Китая. По словам парламентария, способы заражения коронавирусом и его поведение в «спящем режиме» на сегодняшний день не изучены, а потому лучше остановить «неконтролируемый бактериологический обмен посредством почтовых посылок» между Россией и Китаем.

Он отметил, что граждане РФ заказывают из КНР не только товары легкой промышленности, но и продукты питания, которые могут быть «естественным инкубатором для любого вируса».

В Ассоциации компаний интернет-торговли прокомментировали инициативу Виталия Милонова. Так, президент АКИТ Артем Соколов посчитал предложение парламентария странным.

Напомним, согласно заключению Всемирной организации здравоохранения, основанному на последних анализах, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки.

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting #2019nCoV.

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages.#KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ