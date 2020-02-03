Чиновниц из Керчи отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников

Керчь, 3 февраля. Городской совет Керчи решил досрочно прекратить полномочия председателя Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы после скандала с поздравлением блокадников. Депутаты на внеочередной сессии проголосовали за отправку чиновниц в отставку.

«Прекратить полномочия председателя Керченского городского совета Маи Хужиной с 3 февраля в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в решении горсовета.

Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда. Героям вручили цветы, медали и хлеб. Поздравление чиновниц вызвало широкий общественный резонанс. Людей возмутило, что гостьи, входя в квартиры к героям военных лет, не снимали верхнюю одежду. Вызвал негодование и подаренный хлеб.

Пользователи Сети выразили мнение, что пожилым женщинам могли бы вручить более полезные подарки, например, лекарства или путевки в санаторий.

Председатель горсовета Керчи подала в отставку, однако затем решила отозвать свое заявление, объявив, что написала его, «поддавшись сиюминутной женской слабости».

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал такое поведение «самодурством» и «ересью» и потребовал уволить Хужину. Поддержал позицию руководителя республики сенатор Сергей Цеков, который отметил, что чиновницы не имеют никакого права на снисходительное отношение к ветеранам.