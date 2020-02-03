Цеков уверен, что большие штрафы отобьют желание проводить незаконные акции в РФ

Москва, 3 февраля. Ужесточение законодательства для пресечения общественных беспорядков должно происходить с учетом уникальности России. Таким мнением поделился член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По мнению Цекова, наказания для организаторов беспорядков необходимо обновить, во-первых, существенно повысив штрафы.

«Понятно, что оплачивать штрафы будут за пределами Российской Федерации, в первую очередь — США, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на территории России через подставных лиц. Все те, кто выступает против действующей российской власти, работают при поддержке стран Запада», — выразил уверенность сенатор.

Помимо этого, считает Цеков, государству надо изучить возможность применения строгого уголовного наказания для организаторов незаконных митингов или общественных беспорядков, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Думаю, что такой способ быстро отобьет желание организовывать акции протеста у тех людей, которые «кормятся» из западной кормушки», — резюмировал он.

Незаконные митинги и сходки устроили прошедшим летом в российской столице в канун выборов в Московскую городскую думу единомышленники скандального блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, так называемые оппозиционеры решили надавить на избирательные комитеты, прибегнув к несанкционированным митингам.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции камни, бутылки и различные предметы, нападали на силовиков с перцовыми баллончиками. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали примерно 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ завел уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.